مانشستر يونايتد يحتفظ بفيردناند لعام إضافي

جدد مانشستر يونايتد بطل الدوري الإنجليزي تعاقده مع مدافعه ريو فيردناند لعام إضافي، حيث ينتهي عقد اللاعب مع الفريق بنهاية هذا الموسم.

وكان فيردناند قد ساهم مع الفريق في الحصول على لقب الدوري رقم 20 في تاريخه وهو السادس لفيردناند مع الفريق منذ إنضمامه في 2002 قادما من ليدز يونايتد في صفقة قياسية.

وعبر اللاعب عن سعادته بتجديد تعاقده مع الفريق وقال "أنا سعيد بتجديد تعاقدي من قد يرفض اللعب مع هذا النادي الرائع أمام 75 ألف مشجع كل أسبوع ، لقد كانت رحلة رائعة وأنا سعيد بأنها ستستمر".

كما عبر ديفيد مويس المدرب الجديد للفريق بسعادته بتجديد اللاعب لعقده مشيرا للدور الذي لعبه ريو فيردناند هذا الموسم مع الفريق داخل الملعب وخارجه.

ولعب صاحب الـ34 عاما 430 مباراة مع مانشستر يونايتد سجل خلالهم سبعة أهداف كما فاز مع الشياطين الحمر بـ14 بطولة خلال الـ11 عاما الذي قضاهم داخل النادي.