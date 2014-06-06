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تويتر يسعى لشراء ساوند كلاود لتقديم خدمة موسيقية

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تويتر يسعى لشراء ساوند كلاود لتقديم خدمة موسيقية تويتر يسعى لشراء ساوند كلاود لتقديم خدمة موسيقية

يجري “تويتر” للتدوين محادثات مع موقع “ساوند كلاود” للتشارك في الموسيقي عبر الإنترنت وذلك في إطار مساعيها لتقديم خدمة موسيقية. حسبما ذكرت صيفة “فاينانشيال تايمز”.

وأضافت الصحيفة أن تويتر تدرس صفقات بمليارات الدولارات ودرست شراء خدمة سبوتيفاي لبث الموسيقى وباندورا ميديا للبث الإذاعي عبرالإنترنت.

وتتيح خدمة ساوند كلاود رفع وتسجيل وترويج الموسيقى والتشارك فيها وفي الملفات الصوتية الأخرى.

وتتوسع الشركة بقوة في قدراتها لنقل محتوى الوسائط المتعددة.

وفي العام الماضي استحوذت على شركة جديدة لبث الموسيقى تعمل من أستراليا تحت اسم “وي آر هنتد”.

وامتنعت ساوند كلاود عن التعليق بشأن صفقة تويتر بينما لم ترد تويتر على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني للحصول على تعليق خارج ساعات العمل العادية في الولايات المتحدة.

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