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ضبط أكبر كمية كوكايين أسفل شحنة موز في الجبل الأسود

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أعلنت السلطات في جمهورية الجبل الأسود أن مسؤولي الجمارك ضبطوا 250 كيلو جرامًا من الكوكايين أسفل شحنة من الموز، ووصفت كمية المخدر بأنها الأكبر في تاريخ الجمهورية المطلة على البحر الأدرياتيكي.

وقال فلادان جوكوفيتش رئيس هيئة الجمارك، الخميس، إن قيمة الكوكايين المضبوط حوالي 12.5 مليون يورو (17 مليون دولار).

وضبطت المخدرات، الأربعاء، في ميناء بار وهو ممر معروف للمخدرات المهربة من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.

وكانت السفينة، التي عثر بها على الكوكايين تحمل شحنة من الموز من الإكوادور إلى ألبانيا المجاورة لجمهورية الجبل الأسود.

وقال «جوكوفيتش» للصحفيين: «عثر على الكوكايين في غرفة خاصة أسفل أرضية حاوية شحن محملة بالموز».

وقال إن «هذه أكبر كمية مخدرات يتم ضبطها في البلاد على الإطلاق»، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

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