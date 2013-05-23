ماركا: بيريز يرغب في تقديم أنشيلوتي كمدرب للريال 3 يونيو

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية على موقعها اليوم الخميس أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في تقديم الإيطالي كارلو أنشيلوتي كمدرب للملكي في الثالث من يونيو المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا صدقت التوقعات ولم يترشح شخص آخر سوى بيريز لرئاسة النادي الملكي، فسيتم إعلان فوزه بولاية جديدة لرئاسة النادي مساء الثاني من يونيو المقبل.

وأضافت أن بيريز سيسعى في اليوم التالي لتقديم أنشيلوتي كمدرب جديد لريال مدريد خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، إذا تمكن من إقناع إدارة باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدمات المدرب الذي يرتبط بعقد معهم حتى 2014.

ومن المعروف أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وريال مدريد اتفقا مؤخرا على فك ارتباطهما بشكل ودي وبالتراضي رغم تبقي ثلاثة مواسم في عقد البرتغالي، ليبدأ الملكي رحلة البحث عن مدرب جديد يمكنه من تحقيق حلمه بالفوز باللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا.