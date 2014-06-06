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لطيفة المغربية في موازين: دقت ساعة الأغنية المغربية

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لطيفة المغربية في موازين: دقت ساعة الأغنية المغربية لطيفة المغربية في موازين: دقت ساعة الأغنية المغربية

الجمعة 06-06-2014 10:30

عقدت لطيفة رأفت ندوتها الصحافية في جو من الجدل، فقد عاتبها الصحافيون على أغنيتها الأخيرة التّي صورتها كليب في لبنان، واعتبروها ضعيفة أمام الرصيد الغنائي الزاخر الذي تملكه الفنانة، لكن لطيفة دافعت عن الأغنية التّي اعتبرتها أغنيتها الخاصّة بها التي هي من كلماتها وألحانها. وقالت: "اعذروا حبّي لوطني كتبتها بإحساس قوّي لانتمائي للمغرب وطني وبحب، قد أكون أفرطت في هذا الحب لكني اعتبرها أغنيتي ولا أفرض على أحد بأن يسمعها"، وأضافت: "يكفي أنّي عشت من أجل الأغنية المغربية ورفضت مغريات عديدة لأجل الإخلاص لبلدي فلما لا تغفرون لي هذه الهفوة"؟
وبدت لطيفة منفعلة خلال المؤتمر بشأن الفنانات اللواتي لا ينشرن الأغنية المغربية، منهن سميرة سعيد التّي قالت أنّها تعاتبها باستمرار على ذلك، لكنها تابعت بالقول: "الحمد لله الكل يسعى إلى الغناء بالمغربية بعدما كنّا نتهم أنّها لهجة صعبة وغير مفهومة"، دون أنّ تغفل لطيفة انتقاد بعض الفنانين العرب الذين يميعون الغناء بالمغربية بكلمات لا معنى لها مثل سطاتني في إشارة إلى أغنية "الساطا" لعاصي الحلاني، واعتبرت أنّ ساعة الأغنية المغربية قد دقّت الآن خصوصاً بعدما أصبح الفنانون العرب والأجانب يتهافتون على مهرجان موازين، ثم استطردت قائلة وهي تضحك "لأنه يدفع لهم جيداً"، قبل أنّ تتدارك وتقول "نحن أيضاً نتقاضى أجوراً جيدة".
وتحدثت لطيفة عن الفنان محمد عبده الذي اعتبرته صديقاً وفناناً وازناً ويقدّر كثيراً الفن المغربي.
وعن تخوّفها من الحفل خاصّة وأنّها ستغني مع جمهور سعيدة شرف، ورشيدة طلال، اللتان يتميزان باللون الصحراوي، أجابت لطيفة رأفت: "ولو كان سيغني معي مايكل جاكسون لا أخاف لأني مغنية لايف أساساً ولي الثّقة الكافية في إمكانياتي".
وعن مدى تعاطيها مع عمليات التّجميل قالت: "عمري اليوم 48 سنة ولازلت أحتفظ بشبابي ويوم سأضطر لعمليات التجميل أذذاك سأعتزل".

 

 

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