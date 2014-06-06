صمود تتزوج عبدالله السيف بسبب لعبة الجودو

أكّدت الفنّانة صمود أنّ إطلالتها في المسلسل الدرامي الجديد "للحب جنون" ستكون مختلفة ومفاجئة لجمهورها خلال شهر رمضان. وقالت إنّ السّبب يعود إلى تجسيدها دوراً جديداً ومختلفاً عمّا جسّدته من أدوار سابقة، حيث يُسلّط العمل الضّوء على قضايا اجتماعية مهمّة.

وكشفت صمود لـ"سيدتي نت" أنّها تجسّد في المسلسل الجديد "للحب جنون" شخصيّة "لاعبة جودو"، تجمعها بزميلها، الذي يجسّد دوره الفنّان عبدالله السيف، علاقة حبّ تتوّج بالزواج. وفي سياق الأحداث سيرى المشاهد العديد من المفاجأت.

وأشارت صمود إلى أنّ مسلسل "للحب جنون" تدور أحداثه حول أربع حكايات حبّ في إطار درامي اجتماعي مختلف شكلاً ومضموماً عمّا طرح من قبل، وتابعت الممثلة: "من هنا تأتي أهمية تلك التّجربة وقصص الحب التي يمرّ بها أبطال العمل، حيث نتوقع أنّ يكون هذا العمل إحدى مفاجآت الدّورة الرمضانية المقبلة".

العمل من بطولة ميساء المغربي، وعبدالمحسن النمر، وشيماء سبت، وإلهام علي، وعبدالله السيف، وعلي محسن، وعدد من الممثلين، وهو من إخراج سائد الهواري.

وأضافت صمود أنّها تشارك أيضاً في المسلسل الدرامي "حب ولكن"، الذي هو من تأليف نوف الكواري، ومن إخراج البحريني علي العلي، ومن بطولة عبد المحسن نمر، وزهرة الخرجي، وصلاح الملا، وليلى عبد الله وحمد أشكناني.

وفي هذا الصدد، قالت صمود: "سيكون دوري في هذا العمل مختلفاً، إذ سأطّل من خلاله بشخصيّة النّسرة الشريرة. وفي الوقت نفسه، تربطني علاقة حب بالفنّان عبدالله الباروني".

وتمنت الممثلة أنّ تصل الرسالة المرجوّة من الدّور للمشاهد أثناء عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

والجدير ذكره أنّ صمود ستطل أيضاً خلال الموسم الرمضاني إلى جانب الفنّانة سعاد عبدالله من خلال مسلسلها الدرامي الجديد "ثريا"، الذي انتهت من تصوير دورها فيه مؤخراً. العمل من تأليف نوف المضف، ومن إخراج محمد دحام الشمري، ومن بطولة سعاد عبد الله، وزهرة عرفات، وأمل العوضي، وآخرين.

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