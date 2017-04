Tom Cruise في الصالات العربية

How to Train Your Dragon 2و Edge of Tomorrow هما الفيلمان اللذان بدأ عرضهما في الصالات العربية. فيما يلي لمحة سريعة عنهما.

Edge of Tomorrow

يعود الممثل Tom Cruise الى الشاشة الكبيرة من خلال هذا الفيلم الذي بلغت كلفة إنتاجه 178 مليون دولار وتشاركه في البطولة الممثلة Emily Blunt. تدور أحداث الفيلم في المستقبل حيث تنشب حرب شرسة بين مخلوقات فضائية مسيطرة على تسعين في المئة من كوكب الأرض وما تبقّى من أسطول حربي أميركي. لخوض هذه المعركة، كان يجب على الضابط William Cage الترويج لها إيجابياً لتشجيع الشباب على الإنخراط في صفوف الجيش لكن يوم ينجح في مهمته سيرى نفسه فجأة مجرداً من رتبته ليصبح مجدداً جندياً عادياً يستعدّ للمشاركة في أم المعارك. ولكن ما هو السرّ وراء عودته الى الحياة لحظة موته وتكراره الأحداث التي سبق وعاشها؟ وما علاقة المدرّبة Rita Vratasky في هذه العملية؟ Edge of Tomorrow هو فيلم جيّد يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن والبحرين وسلطنة عمان وقطر والعراق ولبنان.

How to Train Your Dragon 2

بعد نجاح الجزء الأول من فيلم How To Train Your Dragon عام 2010 حيث حصد 494.8 مليون دولار إيرادات عالمياً، أطلقت شركة Dreamworks Animation هذا الأسبوع جزءاً ثانياً منه بعنوان How to Train Your Dragon 2، والذي سيرجعنا الى جزيرة Berk حيث وعلى عكس الجزء الأول أصبحت التنانين أصدقاء وكبر الولد Hiccup وأصبح مدرباً لها ومستكشفاً لمناطق جديدة. ولكن ما هي المفاجأة التي لم يتوقّعها Hiccup؟ وكيف سيواجه هذا الأخير الشرير Drago الذي يخطط للسيطرة على التنانين؟ How to Train Your Dragon 2 سينال إعجاب الصغار والكبار، يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والأردن وقطر وسلطنة عمان والعراق ولبنان.