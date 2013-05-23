شابي: يجب التصدي للمنشطات بكل قوة

(إفي) - يؤيد شابي هيرنانديز لاعب وسط برشلونة، مكافحة المنشطات بلا هوادة، حيث قال إنه على الرغم من "عدم وجودها في كرة القدم"، فإنها قضية "حاضرة بالفعل" ويجب التصدي لها "بكل قوة".

وقال اللاعب الكتالوني فى تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "إنه أمر مؤسف لكن قضية المنشطات موجودة بالفعل، ليس في كرة القدم وإنما في الرياضة بشكل عام، وبالنسبة لي أي شكل من أشكال الردع أو السيطرة سيكون جيدا."

وتابع "الناس يجب أن تكون فى صحة سليمة، والرياضة هى الأخرى يجب أن تكون سليمة وأمر جيد أن يكون هناك هذا النوع من الاختبارات".

وأضاف "أنا متأكد من عدم وجود المنشطات فى كرة القدم، حيث لم يسبق لي أن رأيت سابقة تعاط خلال 15 عاما من مسيرتي الاحترافية سواء في البرسا أو في المنتخب أو في أي فريق أخر، ويجب التصدي لها بكل قوة".

وحول صحة اللاعبين، أبرز تشافي جهد الأجهزة الطبية التابعة لفريق البلاوجرانا، وانضمامها في 16 مايو 2013 لشبكة مراكز التفوق الطبي التابعة للفيفا.

وأشار إلى اهتمام البرسا بلاعبيه من حيث اللياقة البدنية ونظام التغذية حيث يتيح النادي جميع الوسائل المناسبة لتحقيق الاحترافية الكروية على حد قوله، موضحا "كنا قديما نعد فقط لاعبي كرة قدم ولكننا الآن رياضيون نكرس مواهبنا لكرة القدم".