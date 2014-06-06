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رحلة لعضوات أندية الفتاة بمراكز شباب الصعيد إلى "رأس البر"

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رحلة لعضوات أندية الفتاة بمراكز شباب الصعيد إلى "رأس البر" رحلة لعضوات أندية الفتاة بمراكز شباب الصعيد إلى "رأس البر"

تنفذ وزارة الشباب والرياضة رحلة لعضوات أندية الفتاة بمراكز شباب الصعيد وذوى الاحتياجات الخاصة إلى المدينة الشبابية برأس البر فى الفترة 16-19 يونيو الجارى بمشاركة 200 فتاة.

وقامت الوزارة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط لتنفيذ برنامج الرحلة الذى يتضمن زيارة ميناء دمياط الجديدة، وفنار رأس البر ورحلة نيلية وزيارة أحد المصانع.

وقررت الوزارة إعفاء المشاركين فى الرحلة من أى رسوم نظير الاشتراك بها، فى إطار حرص الوزارة على تنمية مهارات الاتصال والتعارف بين الفتيات وذوى الاحتياجات الخاصة من الفتيات الأصحاء وتنمية السلوك والعادات الإيجابية وزيارة المناطق السياحية.

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