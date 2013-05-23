ميلان قد يفقد مهاجمه 6 شهور

سيغيب الإيطالي جيامباولو باتزيني مهاجم ميلان عن صفوف فريقه لمدة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة شهور بسبب جراحة يجريها اللاعب في ركبته اليمنى بعد أن اشتكى اللاعب منها كثيرا هذا الموسم.

وأعلن ميلان بأن مهاجمه ذو الـ28 عاما سيغيب عن الفريق لمدة قد تصل لست شهور إذا لم تحدث تطورات في إصابة اللاعب.

وعانى لاعب إنتر السابق مع مشاكل في ركبته اليمنى طوال هذا الموسم ولكن قرر الطاقم الطبي في النهاية إجراء العملية حفاظا على اللاعب.

يذكر بأن باتزيني قد سجل 15 هدفا هذا الموسم لميلان من 30 مباراة لعبها في الدوري ساهم بهم في وصول فريقه لدوري الأبطال على الرغم من فقدانه لموقعه الأساسي في تشكيل الفريق لصالح بالوتيلي.