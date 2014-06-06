أخبار عاجلة

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
صحيفة أسبانية: واشنطن غيرت «لهجتها» مع القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالفيديو.. «أبو حفيظة»: «الشد العضلي» سبب ضعف الإقبال على «الرئاسة»

  • مصر
  • 12
Google+ Print

سخر الإعلامي سيد أبو حفيظة، مقدم برنامج «أسعد الله مسائكم» من الإقبال على الانتخابات الرئاسية السابقة، بأغنية، على غرار أغنية «الحلم العربي» بعنوان «الشد العضلي».

وقال «أبو حفيظة»، خلال تقديمه لبرنامج «أسعد الله مسائكم» على فضائية «mbc » مساء الخميس ساخرا أنه كان يعلم السبب الحقيقي وراء عدم إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو الآتي: «إقبال مفيش إقبال، وأهي بهوأت مننا، أصواتنا في السنغال ضعف اللي كت عندنا، جايز يومين اتنين مايكفوناش كلنا، قاموا زودوا كمان يوم ف عملنا مش من هنا، ده.. لأننااااااا كان عندناااااا.. شد في رجلنا.. كلنا.. كلنا».

وقال أحد المشاركين في الأوبريت: «جه يوم الأربع بالليل.. قولت أنا هانزل مرتاح.. مالقيتش غيري أنا في البيت ومكنش معايا مفتاح».

وأضاف آخر: «قولتلك أنا أعدي عليك.. بس اتصرف في كوريك الـ4 عجلات نايمين.. وأنت شايفهم بعنيك».

وأوضحت آخرى بقولها: «أنا أبويا كان قاعد جوا.. وماسك لي حزام في أيديه.. وحابسني معاه بالقوة والشر باين في عينيه».

وتابع مغني آخر: «هاركب توكتوك واتمرمط.. مش طالبة الجو خنيق».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»

مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي

مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي