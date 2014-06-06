بالفيديو.. «أبو حفيظة»: «الشد العضلي» سبب ضعف الإقبال على «الرئاسة»

سخر الإعلامي سيد أبو حفيظة، مقدم برنامج «أسعد الله مسائكم» من الإقبال على الانتخابات الرئاسية السابقة، بأغنية، على غرار أغنية «الحلم العربي» بعنوان «الشد العضلي».

وقال «أبو حفيظة»، خلال تقديمه لبرنامج «أسعد الله مسائكم» على فضائية «mbc مصر» مساء الخميس ساخرا أنه كان يعلم السبب الحقيقي وراء عدم إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو الآتي: «إقبال مفيش إقبال، وأهي بهوأت مننا، أصواتنا في السنغال ضعف اللي كت عندنا، جايز يومين اتنين مايكفوناش كلنا، قاموا زودوا كمان يوم ف عملنا مش من هنا، ده.. لأننااااااا كان عندناااااا.. شد في رجلنا.. كلنا.. كلنا».

وقال أحد المشاركين في الأوبريت: «جه يوم الأربع بالليل.. قولت أنا هانزل مرتاح.. مالقيتش غيري أنا في البيت ومكنش معايا مفتاح».

وأضاف آخر: «قولتلك أنا أعدي عليك.. بس اتصرف في كوريك الـ4 عجلات نايمين.. وأنت شايفهم بعنيك».

وأوضحت آخرى بقولها: «أنا أبويا كان قاعد جوا.. وماسك لي حزام في أيديه.. وحابسني معاه بالقوة والشر باين في عينيه».

وتابع مغني آخر: «هاركب توكتوك واتمرمط.. مش طالبة الجو خنيق».