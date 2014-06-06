جوازات خضراء لـ40 طالباً سفيراً للكربون

قدم سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي الجوازات الخضراء لـ 40 من طلبة الجامعات بوصفهم سفراء الكربون، والتي ستستخدم لتوثيق إنجازاتهم طوال العام دعماً وتحفيزاً لهم.

جاء ذلك خلال إطلاق فعالية برنامج سفراء الكربون بمناسبة يوم البيئة أمس، الذي عقد في المبنى المستدام التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي بمنطقة القوز، بحضور سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، ووليد سليمان رئيس مجلس إدارة مركز دبي لضبط الكربون، ومحمد عمران الشامسي رئيس مجمع كليات التقنية العليا، وسيد آغا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال الطاير: إن البرنامج الذي أطلقه مركز دبي المتميز لضبط الكربون بدعم من هيئة كهرباء ومياه دبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى رفع الوعي بالاستدامة لكل المواطنين والمقيمين ليكونوا على دراية ووعي بأهمية المحافظة على الموارد وكفاءة استخدامها والاقتصاد الأخضر والاستدامة، حيث يؤهل البرنامج أبناءنا لاكتساب خبرات مهنية كما سيمنحهم مهارات العمل الجماعي وفرص تبادل المعارف والتجارب والخبرات في قضايا الكربون دعما لمسيرة الدولة في تحقيق اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة. كما سيؤهل هذا البرنامج سفراء الكربون سواءً طلبة أو طالبات ليصبح كل واحد منهم على دراية تامة في مختلف مجالات الاستدامة وتغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف: إننا نتطلع أن يصبح سفراء خفض الكربون شركاء أساسيين يعملون بكل جهد وعزيمة على إرساء وترسيخ ثقافة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وستتاح لهم الفرصة لتلقي المعارف من خبراء وشركاء وهيئات لها نشاط متميز وخبرة عالمية وطويلة في مجال الاستدامة، بما يخدم التنمية الخضراء ويساهم في مسيرة الدولة نحو اقتصاد أخضر مستدام.

تنمية مستدامة

ومن جانبه قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية: إن المشاركة في برنامج سفراء الكربون الذي يعتبر مبادرة ستسهم في الوصول إلى رؤية الدولة في تحقيق تنمية مستدامة من خلال إشراك الشباب بشكل مباشر، مشيراً أننا نتطلع للعمل عن كثب مع شريكنا مركز دبي المتميز لضبط الكربون في إعداد مجموعة من سفراء الاقتصاد الأخضر كي يساهموا في قيادة مسيرتنا نحو تطوير مبادرات مستدامة.

وصرح وليد سليمان رئيس مجلس إدارة كربون دبي المتميز لضبط الكربون أن إطلاق البرنامج هو نقطة بداية لعام حافل بالنشاطات التي تنتظر جميع المقيمين في الدولة. وأضاف أن هيئة كهرباء ومياه دبي لديها 20 من طلبة الجامعات سيتدربون ويخوضون لورش عمل عن الكربون وبها التخرج سيوظفون في الهيئة بعد البرنامج المكثف لدعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة لمدة عام كامل.

تخريج 24 طفلاً من حضانة «الكهرباء»

احتفلت هيئة كهرباء ومياه دبي بتخريج أربعة وعشرين طفلاً من أبناء وبنات موظفيها من كافة أفرع الحضانة المختلفة في الهيئة لعام 2014، ممن أتموا سن الرابعة وأكملوا المتطلبات التي تؤهلهم للانتقال لمرحلة رياض الأطفال، وذلك في حفل نظمته إدارة الحضانة، بحضور سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور يوسف ابراهيم الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية ومريم المطيوعي، نائب الرئيس للموارد البشرية بالهيئة. وأكد سعيد الطاير: نحرص على الاهتمام بكوادرنا البشرية وتوفير كل ما من شأنه توفير بيئة عمل تحفيزية لكافة العاملين فيها. دبي- البيان