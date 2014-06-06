الرومي تبحث مع ستراتا عقد شراكة لتوفير فرص عمل للمستفيدين من «الضمان»

زارت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية شركة ستراتا المتخصصة في تصنيع هياكل الطائرات في مدينة العين بهدف عقد شراكة استراتيجية من خلال توفير فرص عمل للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في مدينة العين، وكان في استقبال معاليها لدى وصولها لمقر الشركة بدر سليم سلطان العلماء الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من المديرين التنفيذيين.

وأكدت معاليها أن وجود شراكة حقيقية سيسهم في تشغيل المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، بعد أن يتم تدريبهم وتأهيلهم، ما يجعلهم شركاء أساسيين فاعلين في التنمية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة ستخفف العبء عن الضمان الاجتماعي، وأنها ستقدم للمستفيدين فرص عمل بميزات كبيرة، تضاعف قيمة المساعدة لأكثر من ثلاث مرات وسيتم توجيه المساعدات الاجتماعية نحو الفئات الأكثر حاجة للرعاية الدائمة، مثل المسنين والمعاقين والعاجزين صحياً.

واستهلت الزيارة بالاطلاع على عرض تقديمي للتعريف بالشركة ومجالات عملها في تصنيع مكونات هياكل الطائرات، وبعد ذلك قامت معاليها والوفد المرافق لها بجولة داخل الشركة للاطلاع على أقسام الشركة ومراحل التصنيع ابتداء بالمختبر وهو المكان المخصص لإجراء الفحوص على كافة المواد الأولية الداخلة في صناعة هياكل الطائرات وانتهاء بمنطقة التجميع لتركيب الأجزاء والقيام بدهنها بطبقات من الطلاء. واستمعت معاليها خلال مراحل الجولة الميدانية إلى شرح تفصيلي من المهندسين والفنيين المواطنين والمواطنات عن آلية العمل في كل مرحلة.

وأبدت معاليها إعجابها بما شاهدته خلال الزيارة بالتطور الكبير والكفاءة العالية وجودة المنتج الذي تتميز به شركة ستراتا، مثنية على توجه الشركة في استقطاب الشباب المواطنين والمواطنات وإكسابهم الخبرات العملية وتشغيلهم في هذا المجال الحيوي وتوفير الفرص لتشغيل اكبر شريحة من الشباب المواطنين والمواطنات.