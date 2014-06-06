مواصلات الإمارات تبدأ تطبيق رسوم الفحص الجديدة للمركبات

أعلنت مواصلات الإمارات عن البدء في تطبيق رسوم الفحص الفني الجديدة للمركبات والمعدات الثقيلة ووسائل النقل البري وذلك في محطاتها الثلاث الواقعة في إمارة أبوظبي والمناطق التابعة لها في كل من العين والمنطقة الغربية.

وقال المهندس عامر علي الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية، إن قرار رفع رسوم الخدمات المقدمة من مراكز الخدمة التابعة لمركز الفحص الفني بأبوظبي جاء بهدف تحقيق المزيد من الارتقاء في خدمات الفحص الفني المقدمة للمتعاملين من سائقي وملاك المركبات والمعدات الثقيلة ووسائل النقل البري، والذين يرغبون في إجراء الفحص لآلياتهم لأغراض التسجيل أو التجديد أو التحويل أو التصدير.

وأفاد بأن التغيير في الرسوم يواكب خطة إطلاق 6 محطات إضافية جديدة لتقديم خدمات الفحص الفني خلال الفترة المقبلة، وذلك في كل من مناطق الفاية بأبوظبي، والقوع والهير والساد بالعين، وغياثي والسلع بالمنطقة الغربية، حيث ستنضم هذه المحطات إلى مجموعة المحطات الحالية في كل من مصفح بأبوظبي، ومزيد بالعين، ومدينة زايد بالمنطقة الغربية، لافتاً إلى أن المحطات الحالية خضعت أيضاً لمجموعة من المشاريع التطويرية والتوسعية بهدف تعزيز مستوى الخدمات بها.

وتفصيلاً، أشار محمد أحمد البريكي مدير مركز الفحص الفني التابع لدائرة الخدمات الفنية وأحد أعضاء مجموعة مراكز الأعمال التابعة للمؤسسة، إلى أن رفع الرسوم ينسجم أيضاً مع بدء تمديد ساعات تقديم الخدمة في محطة الفحص الفني في مصفح 1 بأبوظبي والتي أصبحت على مدار 24 ساعة من الأحد إلى الخميس.

وبحسب البريكي، فإن رسوم الفحص الجديدة داخل المراكز لصالح الشركات تبلغ 150 درهماً، فيما تبلغ خارج المراكز 250 درهماً، وأما رسوم الفحص داخل المراكز وخارجها لمركبات الأفراد فهي 150 درهماً.