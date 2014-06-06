«أشغال رأس الخيمة» تغلق فتحات دوران خطرة في الشوارع

أغلقت دائرة الأشغال في رأس الخيمة فتحات دوران خطرة في بعض شوارع الإمارة، لتسببها في بعض الحوادث المرورية، مثل فتحة الدوران في شارع الجزعة بالقرب من الهيلتون، حيث كان القادمون من شارع اتصالات يستخدمونها في طريقهم إلى منطقة المعيريض والمعمورة والمصالح الحكومية المنتشرة في منطقة النخيل، خاصة التي تقع بالقرب من مركز المعارض.

وأوضح المهندس أحمد الحمادي، المدير العام للدائرة، أن العديد من الحوادث المرورية وقعت بسبب الزحام الشديد من السيارات القادمة من شارع الاتصالات عند تقاطعه مع شارع الجزعة، حيث كان السائقون يغلقون الطريق بالكامل عند عبورهم فتحة الدوران المذكورة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لعمل صيانة شاملة لشارع الجزعة، تبدأ من إشارة شارع المنتصر، وتمتد حتى مبنى الموانئ والجمارك، مروراً بتقاطع الديوان والهيلتون ودوار الكهرباء.

وأضاف «ستشمل هذه الصيانة إعادة رصف وتهيئة هذا الشارع من جديد، نظراً إلى وجود الحفر به وبعض التشققات»، لافتاً إلى أن هذا الشارع سيخدم العديد من الأهالي والمقيمين في مناطق المعمورة والمعيريض، إلى جانب جمهور الدوائر الحكومية التي تقع على هذا الشارع الحيوي والمهم.

وقال إن الدائرة انتهت خلال الفترة الماضية من إنجاز الأعمال الخاصة بدوار اللؤلؤة التي شملت إعادة زراعة هذا الدوار من جديد، وعمل شبكة ري حديثة له، في ظل مشروع التجميل والتشجير الذي تنفذه الدائرة بشوارع الإمارة، كما انتهت الدائرة من تعديلات مدخل شارع اتصالات عند تقاطعه مع شارع الجسر بالإمارة، إذ تم فصل مساري الدخول والخروج لهذا الشارع الذي شهد أيضاً بعض الحوادث المرورية خلال الفترة الماضية.