ضبط أمين الحرية والعدالة بالشروق و19 اخوانيا لتحريضهم على العنف بالقاهرة

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء علي الدمرداش مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بتكثيف الدوريات الأمنية لإحباط أية مخططات من شأنها تعكير صفو الأمن العام، خاصة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية واستعدادات أجهزة المديرية لتأمين مراسم حلف اليمين الدستورية يوم الأحد القادم.

> واعتمدت خطة المديرية على تنفيذ تعليمات اللواء محمد قاسم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتجنيد المصادر السرية والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية المعنية وتوجيه ضربات استباقية لعناصر تنظيم الاخوان الإرهابى، الذى يسعى إلى زعزعة الاستقرار من خلال تنظيم المسيرات المناهضة لأجهزة الدولة، والتعدى على المواطنين، وتخريب المنشآت العامة والخاصة.

> ونجحت الأجهزة الأمنية بناء على معلومات وتحريات سابقة وإذن من النيابة العامة، وبمشاركة قوات من العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بدائرة قسم الشروق من ضبط كل من المدعو مصطفى عبد المجيد أحمد (51سنة مدرس)، ونجله عاصم (17سنة طالب)، والمدعو محمد فوزى السيد السعيد (53سنة سمسار عقارات) أمين حزب الحرية والعدالة بدائرة القسم؛ لقيامهم بتنظيم وحشد المظاهرات والتحريض على العنف والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وبدائرة قسم شرطة أول السلام من ضبط كل من المدعو محمد عفيفى هندى عفيفى (66سنة حاصل على دبلوم صنايع) وبحوزته هاتف محمول، والمدعو محيى الدين محمد مصطفى (49سنة عامل) وبحوزته هاتف محمول؛ لقيامهما بتنظيم وحشد المظاهرات والتحريض على العنف والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

> كما أسفرت الجهود بدائرة قسم المطرية عن ضبط كل من المدعو محمد أحمد عبد الرحمن الزرقا (66سنة دكتور بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر) وبحوزته كتابين أحدهما بعنوان “رسائل حسن البنا”، والآخر “قضية العصر” لحازم صلاح أبو اسماعيل، شعار رابعة، منشورات لحزب الحرية و العدالة، رباط رأس مدون عليه لا اله الا الله ، كوفية لدولة فلسطين وهاتف محمول، والمدعو عبد الرحيم طه مرسى حسين (46سنة عامل) وبحوزته هاتف محمول، والمدعو خالد محمد عبدالحميد حسن (36سنة مدير مشتريات) وبحوزته جهاز لاب توب يحوى شعار رابعة، وهاتف محمول و1500 جنيه، والمدعو عماد شوقى أحمد (32سنة حلاق) وبحوزته جهاز لاب توب يحوى شعار رابعة وهاتف محمول، والمدعو حسام الدين محمود زايد (27سنة مهندس معمارى) وبحوزته كيس بلاستيك بداخله كمية من البلي وأوراق خاصة بمشروع النهضة والثورة وما يصفونه ب(الانقلاب العسكرى)؛ وذلك لقيامهم بتنظيم وحشد المظاهرات والتحريض على العنف والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

> كما أسفرت الجهود بدائرة قسم شرطة عين شمس عن ضبط كل من المدعو حسن إسماعيل محمود وهبة (45سنة صاحب محل للأسمنت) وبحوزته هاتف محمول يحوى صوره حاملا شعار رابعة، والمدعو هانى صلاح عبد الرحمن عثمان (34سنة عامل) وبحوزته هاتف محمول، والمدعو محمد أحمد ادريس قاسم (47سنة صاحب محل عطارة) وبحوزته هاتفين محمولين، وشقيقه المدعو محمود (42سنة شريك بمحل العطارة) وبحوزته هاتف محمول يحوى صور لنجلته حاملة شعار رابعة، والمدعو عمرو ابراهيم الخليل سعيد (46سنة صاحب محل كبابجى) وبحوزته هاتف محمول؛ لقيامهم بتنظيم وحشد المظاهرات والتحريض على العنف والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وبدائرة قسم شرطة المرج عن ضبط كل من المدعو عبد الله عبد الرحمن سعد زهران (28سنة صاحب محل ألبان)، وشقيقه المدعو أحمد (34سنة شريك بمحل ألبان؛ لقيامهما بتنظيم وحشد المظاهرات والتحريض على العنف والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

> وبدائرة قسم شرطة روض الفرج، تم ضبط المدعو أحمد محمد عبد الرحيم ابراهيم (20سنة طالب) وبحوزته كمية من المنشورات مدون عليها شعارات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة، وأخرى مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية، والمدعو محمد عنتر غريب (30سنة عامل بمطبعة) لقيامه بتنظيم وحشد المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول، وبدائرة قسم شرطة شبرا عن ضبط المدعو سيد محمد حماد نصر محمد (37سنة حاصل على معهد سياحة وفنادق) سبق اتهامه فى قضيتى شغب، وبحوزته منشورات للتحريض على الانقلاب على الحكم الحالى، والتحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية والقصاص من ضباط الشرطة والقوات المسلحة وإثارة الشغب.

> وتحررت عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء على الدمرداش مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أ ش أ