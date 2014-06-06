«الاعتماد الأكاديمي» تنفذ 23 برنامجاً تدريبياً لمؤسسات التعليم فوق الثانوي خلال العام الحالي

أنهت الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي موسمها التدريبي لهذا العام، حيث نفذت 28 برنامجاً تدريبياً استهدفت الجنسين من أعضاء هيئة التدريس، والقيادات العليا في مؤسسات التعليم فوق الثانوي، وقد استفاد من هذه البرامج حوالي (1100) عضو هيئة تدريس. وقد تنوعت هذه البرامج بين برامج باللغة العربية، وبرامج باللغة الانجليزية، وزيارات خارجية، وبرامج متخصصة، مثل برنامج تدريب المدربين وبرنامج تأهيل المراجعين، لتمكين أعضاء هيئة التدريس في مجال الجودة. وقد نٌفِذت هذه البرامج والورش في ثلاث مدن هي الرياض وجدة والخبر لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من أعضاء هيئة التدريس. وقُدِمت بعض ورش العمل لبعض مؤسسات التعليم العالي التي تعمل على تطوير أنظمة ضمان الجودة لديها من خلال برامج صُمِمت خصيصاً لتفي باحتياجات تلك المؤسسات.

واكد أمين عام الهيئة الدكتور عبدالله بن عبدالكريم المسلّم أن الهيئة تسعى من خلال برامجها التدريبية إلى نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم فوق الثانوي، والمساهمة في تنمية معارف ومهارات المستفيدين من أعضاء هيئة التدريس والإداريين في مجال ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي؛ الأمر الذي يساعد جميع هؤلاء المستفيدين في القيام بمسؤولياتهم في هذا الجانب، وتأهيل كوادر تساعد بفاعلية على تطبيق نظام ضمان الجودة في المملكة.

من جانبه أوضح الأمين العام المساعد الدكتور سعد الزهراني، أن التفاعل والتعاون البناء الذي تبديه مؤسسات التعليم العالي سيسهم في رفع مستوى الجودة.

ولفت إلى أن الهيئة قد دربت خلال السنوات الماضية حوالي 15000 عضو هيئة تدريس من خلال ما يقارب 300 برنامج تدريبي. إذ أولت الهيئة في الفترة الماضية اهتماماً بنشر ثقافة الجودة وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ليقوموا بدورهم في هذا الجانب على أكمل وجه.

واختتم المستشار والمشرف على وحدة التدريب الدكتور صالح الغامدي القول أن الهيئة ستعمل على إعداد خطة تدريبية للعام الدراسي القادم تفي باحتياجات مؤسسات التعليم العالي، وخصوصاً المؤسسات المقبلة على الحصول على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة أو المشاركة في مشروع التقويم التطويري، وأن هناك برامج جديدة ستطرح لأول مره تستهدف القيادات العليا والوسطى في مؤسسات التعليم العالي.