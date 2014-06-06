حالة «رنا ورنيم» تتحسن باستمرار.. والتوأم يبدأ بالمشي خلال شهرين

أكد الدكتور أحمد الفريان رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوأم السيامي السعودي رنا ورنيم على أن الوضع الصحي للتوأم ممتاز بحمد الله، وانهما تتطوران بشكل مستمر وأفضل حتى مما توقع الأطباء لدرجة أنهما تتحدثان مع بعضهما ومع الأطباء وفريق التمريض بشكل طبيعي. كما أن الجروح ملتئمة بشكل كامل ولاتوجد أي التهابات بفضل الله.

وقال الدكتور الفريان إن التوأم (رنا ورنيم) تخضعان حالياً الى علاج طبيعي وتأهيلي ونفسي، حيث تم خلال هذا الأسبوع إجلاسهما على الكرسي والباسهما خوذتين لحماية منطقة الرأس، كما أنهما حالياً تحركان يديهما ورجليهما بشكل طبيعي متوقعاً أان تتمكنا من المشي خلال الشهرين المقبلين بحول الله.

وذكر الدكتور الفريان أن الطفلة رنا قد خضعت يوم أمس الأول الثلاثاء إلى عملية ترقيع للجلد أجراها كل من الدكتور مناف العزاوي والدكتور ناصر الهديب من قسم الجراحة التجميلية ومرت العملية بشكل ممتاز ووضع الطفلة رنا طبيعي. لافتا الى ان هناك عملية ترقيع اخرى للجمجمة لدى الطفلتين ستتم بإذن الله تعالى بعد 3 أشهر والتي ستكون استكمالا للخطة الموضوعة سابقاً لإعادة منطقة الجمجمة والرأس الى وضعها الطبيعي.

يذكر ان عملية الفصل للتوأم رنا ورنيم كانت قد أجريت قبل شهر في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض وهي تعتبر العملية رقم 33 في سلسلة عمليات فصل التوائم السيامية في المملكة وقد شكلت حينها تحدياً للفريق الطبي والجراحي السعودي نظرا لطبيعة الاشتباك في منطقة الرأس وصعوبته ولكن بفضل الله استطاع الفريق الطبي من إنجاز هذه العملية خلال 18 ساعة متواصلة بنجاح يحسب للمملكة عموماً.