«السعودية للكهرباء» تحتفي بيوم البيئة العالمي

تفاعلت الشركة السعودية للكهرباء مع احتفالات "يوم البيئة العالمي" والذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة في 5 يونيو من كل عام، وذلك عبر إقامة خمسة معارض في جميع مناطق المملكة بما فيها معرض توعوي أقيم بالمركز الرئيس بالرياض افتتحه الرئيس التنفيذي للشركة المهندس زياد بن محمد الشيحة.

وتضمنت الفعاليات تقديم 4 محاضرات توعوية قدمت بمسرح الشركة بالمركز الرئيس وبثت مباشرة للموظفين في بقية مناطق المملكة بينما احتوت المعارض التوعوية المصاحبة على مطبوعات ومطويات وأفلام وثائقية وذلك بهدف توعية منسوبي الشركة بأهمية البيئة والمحافظة عليها إضافة إلى رفع الوعي البيئي بينهم.

يجدر بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تبذل جهوداً كبيرة في الحفاظ على البيئة حيث تحرص على أن تتوافق محطات التوليد الموجودة مع المعايير العالمية للحفاظ على البيئة، كما تشترط في مواصفات جميع المحطات التي يتم انشائها موافقتها للمعايير الدولية وأن تكون صديقة للبيئة، إضافة إلى إصدارها عدة قرارات لاستبدال المعاملات الورقية بالشركة إلى إلكترونية والتقليل من كمية المطبوعات الدعائية الورقية، كما أصدرت وثيقة خاصة بالبيئة تحوي أهم القواعد والتعليمات الواجب اتباعها من قبل الموظفين حفاظاً على البيئة.