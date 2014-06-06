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الدوس ينال الماجستير في الصين

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الدوس ينال الماجستير في الصين الدوس ينال الماجستير في الصين
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عبدالمجيد الدوس

    حصل الطالب عبدالمجيد بن فهد عبدالرحمن الدوس على درجة الماجستير في إدارة الأعمال – مسار تسويق – من الصين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف . ألف مبروك للدوس وعقبال الدكتوراه.

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