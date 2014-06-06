فقيه يفتتح الاجتماع التشاوري الإقليمي بين سباهي ومنظمة الصحة العالمية

يفتتح وزير الصحة المكلف المهندس عادل محمد فقيه يوم الاثنين القادم الموافق 9 يونيو 2014م في جدة الاجتماع الإقليمي التشاوري لدول شرق البحر الأبيض المتوسط والذي ينظمه المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط ومقره القاهرة حيث يبحث الاجتماع الذي يستضيف أكثر من خمسين خبيراً وممثلاً لوزارات الصحة في الدول العربية ودول أفغانستان وإيران وباكستان على مدار ثلاثة أيام سبل تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وأثر نظم الاعتماد في ذلك مع استعراض تجارب الدول التي تملك هيئات اعتماد صحي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر سوق رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط.

ونوه الدكتور سالم بن عبدالله الوهابي مدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بأهمية هذا الاجتماع التشاوري حيث يحظى برعاية كريمة من معالي وزير الصحة المكلف مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التعاون بين المركز السعودي ممثلا للمملكة العربية السعودية والجهات المختصة في منظمة الصحة العالمية في مجال الاعتماد الصحي ونقل تجربة المملكة الرائدة في هذا المجال إلى الدول الأخرى في المنطقة التي ترغب في الاستفادة من هذه التجربة الغنية الممتدة لأكثر من عقد كامل من الزمن.

وقال الدكتور الوهابي إن اختيار المملكة لعقد هذا الاجتماع التشاوري الإقليمي الهام هو اعتراف بدور المملكة الريادي في هذا المجال ومقدمة لمزيد من اللقاءات والاجتماعات بين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وبين منظمة الصحة العالمية فيما يخدم مصلحة الطرفين ويحقق نشر ثقافة الاعتماد الصحي كأداة مهمة من أدوات رفع مستوى جودة وأمان خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة.