أمير الشرقية يفتتح معرض (شاهد وشهيد) في الأحساء

الأحساء - صالح المحيسن

افتتح صاحب السموالملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم مدير عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية، رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية، والأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس مجلس التنمية ، مساء الأربعاء معرض "الفيصل شاهد وشهيد"، الذي يحكي مسيرة الملك الشهيد فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله- بالقاعة الكبرى بجامعة الملك فيصل بالأحساء، تزامناً مع انطلاقة مهرجان الأحساء للتسوق والترفيه، الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع مجلس التنمية السياحية بالمحافظة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مدير جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز الساعاتي، ورئيس الغرفة صالح العفالق ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار علي الحاجي، ووكيل الأمانة م. عبدالله العرفج، وحشد كبير من المسؤولين والوجهاء، وتجول أصحاب السمو الأمراء في أرجاء المعرض، واستمعوا إلى شرح عن محتويات المعرض الذي يشتمل على العديد من الصور النادرة، والوثائق التاريخية التي توثق مراحل وسيرة الملك الشهيد، كما اطلع الجميع على المقتنيات الشخصية للملك فيصل، ويضم عدداً من سيوف الملك فيصل - رحمه الله- وهو «شامان» ومصحفة، وساعته والراديو الخاص به ، كما يحتوي المعرض على عدد من الأوسمة التي تقلدها رحمه الله، كما أمضى الأمير سعود وأصحاب السمو وقتاً شاهدوا فيه عرضا مرئيا لإحدى خطب الملك فيصل، وفي ختام الجولة سجل الأمير سعود كلمة في سجل الزيارات.