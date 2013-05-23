حكومة تونس تعتزم استخراج الغاز الصخرى رغم معارضة نشطاء البيئة

أعلن على العريض، رئيس الحكومة التونسية التى تقودها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، أن الحكومة عازمة على استخراج الغاز الصخرى بالرغم من معارضة شديدة أبداها نشطاء البيئة فى البلاد.

وأشار العريض، فى مؤتمر صحفى إلى "مواصلة عمليات البحث عن غاز الشيست" فى تونس. وقال، "إن شاء الله نقدم عليه (نستخرجه)"، موضحاً أن استخراج غاز الشيست سيكون أحد الحلول للحد من اعتماد تونس على توريد المحروقات.

وأضاف أن الدولة خصصت ضمن ميزانية العام الماضى 2،7 مليار دينار (حوالى 1،3 مليار يورو) لدعم أسعار الطاقة مقابل 500 مليون دينار (حوالى 250 مليون يورو) سنة 2010.

وفى 2012، أطلقت وسائل إعلام ونشطاء بيئة حملة ضد استخراج غاز الشيست من تونس، حذروا فيها من المخاطر البيئية والصحية لاستخراجه.

ويقول هؤلاء إن استخراج غاز الشيست سيؤدى إلى استنزاف وتلويث المياه الجوفية فى تونس، وسيتسبب فى الإصابة بمرض السرطان.