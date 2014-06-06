طائرة تابعه لـ«حفتر» تقصف مواقع جبلية بمدينة درنة الليبية

قصف طائره حربية تابعه لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفه حفتر مساء الخميس مواقعًا جبلية بمدينة درنه، شرقي ليبيا، تابعة لجماعات إسلامية مسلحة.

وقال مصدر حكومي مسؤول بمدينة درنة في تصريحات لوكالة الأناضول، إن «طائرة حربية من نوع هليكوبتر تابعة لحفتر، قصفت مواقع غرب المدينة، بمنطقة الغفيرية الواقعه بين منطقة سيدي خالد ووادي كرسة..

وأوضح المصدر أن «هذه المنطقة جبلية، وتسيطر عليها جماعات إسلامية مسلحة متشددة، تتخذها لغرض تخزين الذخيرة وإجراء تدريبات عسكرية» على حد قوله .

ونقل المصدر نفسة عن مستشفيات المدينة، عدم استقبالهم أي ضحايا جراء القصف.