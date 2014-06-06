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عميد كلية الاقتصاد: لدينا مشكلة فى كفاءة تحصيل الضريبة

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عميد كلية الاقتصاد: لدينا مشكلة فى كفاءة تحصيل الضريبة عميد كلية الاقتصاد: لدينا مشكلة فى كفاءة تحصيل الضريبة

قالت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قضية العدالة الاجتماعية مشتقة من شعار الثورة، عيش حرية عدالة اجتماعية، وللأسف بدأ التباطؤ فى معدلات النمو الاقتصادى منذ الثورة حتى الآن، وأن العجز فى الموازنة كبير والإيراد ضعيف والمصروفات كبيرة، ويجب الأخذ من الغنى وعدم المساس بمحدودى الدخل وأن ضريبة الـ5% هى ضريبة لفترة معينة وتم طرح ضريبة على الأرباح الرأسمالية وكل هذا لزيادة الإيرادات، وهذه القرارات بما قد تكون تأخرت إلى حد ما، مضيفه أن لدينا مشكلة فى كفاءة تحصيل الضريبة ويوجد متأخرات ضريبية.

وأضافت "السعيد"، خلال لقائها مع الإعلامية "رشا نبيل" فى برنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2"، أنه قبل 25 يناير كان هناك معدل نمو اقتصادى مرتفع ولكن كان المستفيد طبقات معينة فقط، ولم يكن يوجد سياسات تمس أصحاب محدودى الدخل.

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