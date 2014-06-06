تركي بن عبدالله يدشن مهرجان الرياض للتسوّق والترفيه

الرياض - أحمد غاوي ، علي الحضان

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس الافتتاح الرسمي لمهرجان الرياض للتسوق والترفيه في نسخته العاشرة؛ وذلك في سوق القصر مول بجنوب الرياض، بحضور عدد من المسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين في المجال السياحي. وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ليُعلن بعدها انطلاق فعاليات المهرجان الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي. ويشارك أكثر من 20 جهة تسويقية وترفيهية في المهرجان برعاية جريدة "الرياض".

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