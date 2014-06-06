بيان صحفي من ساندي يثير سخرية الصحافيين

يبدو أنّ الفنانين لم يدركوا بعد أن البيانات الصحفية الصادرة عن مكاتبهم هي أشبه بمرآة لشخصياتهم، أو بعضهم يفهم ذلك فيعبّر من خلالها عن نرجسيته وغروره.

ولعلّ أكثر الفنانين إثارة للجدل في بيانتهم هي الفنانة المصرية ساندي، التي أرسلت بياناً إلى وسائل الإعلام تخبرهم فيه أنها رسمت وشماً على رقبتها، وأنّ هذا الوشم أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت ساندي أن هذه الصورة من كليبها الجديد "حياة طبيعية"، الذي تم تصويره في ولاية "لوس أنجلوس".

وفور تلقيهم البيان، علّق بعض الصحافيين على ساندي، فتساءل البعض "هل تعتقد ساندي أنها تملك من النجومية ما يجعل وشماً رسمته على رقبتها مادة لبيان صحفي؟".

وتساءل آخرون "أليس لساندي مستشار إعلامي يخبرها أنها لن تتمكن من الوصول إلى النجومية بواسطة بيان صحفي؟".

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