بالفيديو: "سيدتي نت" تزفّ نوال الكويتية في "موازين"

وصلت "قيثارة الخليج" الفنانة نوال الكويتية إلى فندق "تور حسان" على وقع زفة مراكشية استقدمتها مجلة "سيدتي" ترحيباً بها، حيث كان جمهورها منتظراً قدومها عند مدخل الفندق وهو يقول: "نوال" ويردد أغنياتها. وكانت هذه الحالة من الغناء الشجي لـ"فانز" مثقف موسيقياً غنّى لأكثر من ساعة عند مدخل الفندق قبل وصولها عند الثانية عشرة بتوقيت المغرب، متفاجئة من زحمة الجمهور المنتظر ومن صوت الموسيقى المرحّبة بها في المغرب حيث خرجت من سيارتها وعلى وجهها حالة من الفرح المندمجة بحالة طربية عاشتها مع عزف الفرقة لزفّة مراكشية ترحيباً بها. ونوال تدرك هذه الموسيقى وتعرفها عن كثب من سلطنتها على إيقاع الزفة وقد تمايلت نوال طرباً وقالت: "الله على الموسيقى المراكشية". وتناولت من بعدها التمر والحليب اللذين قدمهما لها إدارة الفندق. وهذه عادة ترحيبية مغربية لضيوفه الكرام. نوال قالت بعدما شكرت "سيدتي" على الزفة الترحيبية بها:" ما أعرفه عن ثقافة الشعب المغربي واطلاعي على ثقافته هو حافز مهم لتواجدي في "موازين". وهذه الثقافة اكتسبتها من خلال الإيقاعات الموسيقية التي استخدمتها في أغنياتي على مدار سنوات ومن عشقي للموسيقى المغربية التي تأخذني روحاً وإحساساً خاصة الموسيقى الروحية لمدينة فاس". هذا ما قالته نوال لمدير مهرجان "موازين" محمود المسفر الذي أعجب بثقافتها الموسيقية ورقيها وهدوئها في الحديث، قائلاً لها:" إحساسك عالي في الغناء. والموسيقى والإيقاعات المغربية التي تستخدمينها في أغنياتك لها مكانة مهمة في قلوب المغربيين المثقفين" شكرته نوال قائلة:" أنا أحترم ثقافة الشعب المغربي للموسيقى".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"