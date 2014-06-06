لماذا أثار "برومو" مسلسل "امس احبك وباجر وبعده " عاصفة من الانتقادات؟

أثار برومو مسلسل "امس احبك وباجر وبعده " الذي عرضته قناة mbc ، للدعاية للعمل الذي من المقرر أن يعرض عبر شاشتها في رمضان المقبل، عاصفة من الانتقادات تجاه المسلسل لاسيما وأن "البرومو" تظهر فيه الفنانة الكويتية إلهام الفضالة تحدّث شخصاً آخر خارج الكادر قائلة له: " يلي ما تخاف الله انت جامع بين اختين" حيث أصدر البعض أحكاماً مسبقة على العمل على اعتبار أنه يطرح قضية الجمع بين زوجتين شقيقتين. وتسبّبت الانتقادات الحادة للفضالة وأسرة المسلسل في أن تخرج إلهام عن صمتها مؤكدة أن كل ما أثير من لغط لا أساس له من الصحة.

واستغربت إلهام انتقاد البعض للمسلسل رغم أنه لم يعرض بعد وقالت: " كيف يحكم شخص على عمل درامي كامل من مشهد مجتزأ الهدف منه الدعاية؟ لماذا لم تصبروا لمشاهدة المسلسل كاملاً، مؤكدة أن "امس احبك وباجر وبعده" لا يطرح قضية الجمع بين الشقيقتين".

يذكر أن " امس أحبك وباجر وبعده" تقرر عرضه رمضان المقبل بعد تأجيل العمل في السباق الرمضاني الماضي، والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج محمد القفاص.

ويشارك الفضالة وعبدالمحسن النمر بطولة العمل كوكبة من النجوم أمثال شجون الهاجري وفاطمة الصفي وهبة الدري وبشار الشطي وخالد البريكي ويعقوب عبدالله.