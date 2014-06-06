جاستن بيبر يقدّم إعتذاراً علنياً من جمهوره

قدم النجم العالمي Justin Bieber إعتذاره بعد شن هجوم شرس عليه وتلقيه العديد من الإنتقادات اللاذعة، بسبب إنتشار فيديو جديد يظهر سخريته من فتاة سوداء البشرة مستخدماً عبارة Negro وذلك عندما كان في سن الـ 14.

Bieber تهكّم على تلك الفتاة من أجل إضحاك الأشخاص المحيطين به، لكنه لم يتوقع آنذاك أن تتحول مزحته إلى هجوم وإتهامات بالتحريض على العنصرية والتفرقة.

قال Justin Bieber الذي أثبت سابقاً أنه يحترم الآذان "مواجهة مشاكلي منذ سنوات طويلة هي من أكثر الأمور التي أجد صعوبة في التعامل معها، لكن الآن أشعر أنني مسؤول أكثر عن أخطائي ولن أكرّرها".



وأضاف خلال حديثه لإحدى الصحف الأجنبية "أتمنى أن لا يعود ذلك الفتى إبن الـ 14 عاماً الذي لا يقدّر مدة أهمية وتأثير هذه الكلمات والأخطاء التي يرتكبها".