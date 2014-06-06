إلهام الفضالة تنفي طرح زواج الأخوات في "أمس أحبك وباجر"

أثار برومو الدعائي لمسلسل "أمس أحبك وباجر" المقرر عرضه على قناة "أم بي سي"، بطولة نخبة من نجوم الدراما الخليجية، عاصفة من الانتقادات اتجاه المسلسل لاسيما وأنّ الفنانة الكويتية إلهام الفضالة تظهر في البرومو وهي تحدّث شخص آخر خارج الكادر قائلة: "يلي ما تخاف الله أنت جامع بين أختين " نتج عن جعل البعض يصدرون أحكاماً مسبقة على العمل اعتباراً منهم إنّه يطرح قضية الجمع بين زوجتين.

وبعد هذه الانتقادات الحادة للفضالة ولأسرة المسلسل، خرجت إلهام لتوضّح أنّ كل ما أثير من لغط لا أساس له من الصّحة.

واستغربت الهام انتقاد البعض للمسلسل رغم إنّه لم يعرض بعد وقالت: "كيف يحكم شخص على عمل درامي كامل من مشهد مجتزأ الهدف منه الدعاية؟ لماذا لم تصبروا لمشاهدة المسلسل كاملا؟"، مؤكدةً أنّ "أمس أحبك وباجر" لا يطرح قضية الجمع بين الشقيقتين.

يذكر أنّ "أمس أحبك وباجر وعقبه" تقرر عرضه رمضان المقبل بعد تأجيله في السباق الرمضاني الماضي، والعمل هو من تأليف هبه مشاري حمادة، وإخراج محمد القفاص.

ويشارك الفضالة والنمر بطولة العمل مجموعة من النّجوم أمثال شجون الهاجري، وفاطمة الصفي، وهبة الدري، وبشار الشّطي وخالد البريكي، ويعقوب عبدالله.

لماذا أثار "برومو" مسلسل "امس احبك وباجر وبعده " عاصفة من الانتقادات؟