تقدم رئيس جهاز المخابرات العامة في ليبيا سالم الحاسي ، باستقالته إلى المؤتمر الوطني العام .
> وذكر مصدر أمني مساء الخميس – أن رئيس المخابرات العامة سالم الحاسي ، تقدم باستقالته من منصبه بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد ، والتي يصعب من خلالها أداء دوره على رأس جهاز أمني حساس .
> وكان المجلس الوطني الانتقالي السابق قد عين سالم الحاسي على منصب رئيس جهاز المخابرات العامة في فبراير 2012 ، بعد سقوط نظام القذافي .
> وكان جهاز المخابرات العامة في عهد القذافي يطلق عليه جهاز “الأمن الخارجي” ، وكان يترأسه إبان قبل سقوط القذافي في أكتوبر 2011 ، أبو زيد دوردة وهو يحاكم حاليا مع رموز القذافي بتهم قمع المتظاهرين إبان الثورة.
رئيس جهاز المخابرات العامة في ليبيا يتقدم بإستقالته
تقدم رئيس جهاز المخابرات العامة في ليبيا سالم الحاسي ، باستقالته إلى المؤتمر الوطني العام .