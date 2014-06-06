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رئيس جهاز المخابرات العامة في ليبيا يتقدم بإستقالته

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رئيس جهاز المخابرات العامة في ليبيا يتقدم بإستقالته رئيس جهاز المخابرات العامة في ليبيا يتقدم بإستقالته

تقدم رئيس جهاز المخابرات العامة في ليبيا سالم الحاسي ، باستقالته إلى المؤتمر الوطني العام .
> وذكر مصدر أمني مساء الخميس – أن رئيس المخابرات العامة سالم الحاسي ، تقدم باستقالته من منصبه بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد ، والتي يصعب من خلالها أداء دوره على رأس جهاز أمني حساس .
> وكان المجلس الوطني الانتقالي السابق قد عين سالم الحاسي على منصب رئيس جهاز المخابرات العامة في فبراير 2012 ، بعد سقوط نظام القذافي .
> وكان جهاز المخابرات العامة في عهد القذافي يطلق عليه جهاز “الأمن الخارجي” ، وكان يترأسه إبان قبل سقوط القذافي في أكتوبر 2011 ، أبو زيد دوردة وهو يحاكم حاليا مع رموز القذافي بتهم قمع المتظاهرين إبان الثورة.

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