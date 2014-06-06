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الداخلية:إغلاق طريق كورنيش المعادى أثناء أداء الرئيس اليمين الدستورى

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الداخلية:إغلاق طريق كورنيش المعادى أثناء أداء الرئيس اليمين الدستورى الداخلية:إغلاق طريق كورنيش المعادى أثناء أداء الرئيس اليمين الدستورى

قال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات العامة، إن الوزارة ستقوم بغلق الطريق أمام كورنيش المعادى من الساعة 8.30 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً، لتأمين مراسم أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية فى المحكمة الدستورية بالمعادى.

واستكمل عثمان فى مداخلة لبرنامج "القاهرة اليوم" على فضائية "اليوم"، مساء الخميس، خطة تأمين وزارة الداخلية لأداء اليمين وحفل التنصيب بقصر القبة، قائلا: "الوزارة ستبدأ فى تأمين فعاليات يوم تنصيب الرئيس الجديد، بدءاً من يوم السبت عن طريق توفير طرق بديلة لمنطقة كرونيش المعادى".

وناشد عثمان، المواطنين فى محيط قصر القبة بالتعاون مع الوزارة أثناء تأمين ضيوف حفلة التنصيب مساء الأحد، مفيداً بأن الوزراء ستقوم بتكثيف التأمين أمام قصر القبة بداية من الساعة 8.00 مساء، ولن تسمح بتواجد أى سيارات فى محيط المنطقة.

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