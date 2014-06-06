"زعزوع": أطالب الحكومة بتوفير الأجواء المناسبة لمساندة السياحة

قدم هشام زعزوع، وزير السياحة، التهنئة لمصر بسبب تطبيق نظام صندوق قطاع السياحة، لافتًا إلى أن هذا أول نموذج خاص بالسياحة يحدث فى مصر، مؤكدًا أنه تلقى إيميلا من دولة الأردن يوضح متابعة هذا النموذج للاستعانة به هناك.

وأضاف زعزوع عبر مداخلة هاتفية على برنامج "سيادة المواطن" المذاع عبر فضائية المحور، اليوم الخميس، أنه متفائل جدًا بهذا الصندوق، موضحًا أنه سيعمل على تحريك خدمة قطاع السياحة، مطالبًا الحكومة المصرية والقطاع الخاص ببدء العمل من الآن لنجاح هذا المشروع.

> وتابع وزير السياحة، أنه دعم الصندوق بـ50 مليون جنيه، مطالبًا وزارة الخارجية بمسانده قطاع السياحة فى المرحلة القادمة، وتقديم الخطة المناسبة خاصة فى هذا الصيف، وعلى الحكومة توفير الأجواء المناسبة لذلك.