اللجنة الوزارية الاقتصادية تبحث أوضاع سوق الصرف

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزاء حيث تم استعراض الأوضاع الحالية لسوق الصرف في مصر، حيث قدم محافظ البنك المركزى شرحا لسياسة البنك المركزي من أجل عودة الاستقرار لسوق صرف العملات الأجنبية وضبط معدلات التضخم، مؤكدا على أن تلك السياسة قد بدأت تؤتي ثمارها، حيث بدأ السوق بالفعل يشهد تراجعا ملحوظا في أسعار تلك العملات مقابل العملة المحلية، وهو ما سيقضي على السوق الموازية خلال الفترة المقبلة.

وقد عرض وزير البترول خلال الاجتماع برنامج الوزارة في مجال توفير الغاز الطبيعي في العديد من مناطق الجمهورية، وذلك في اطار خطتها لمد الغاز الطبيعي الى أكبر عدد من الوحدات السكنية بمختلف أنحاء البلاد، وقد تم الاتفاق على توفير التمويل اللازم المتبقي لتوصيل الغاز الطبيعي الى عدد 800 ألف وحدة سكنية.

كما عرض وزير التموين آخر المستجدات في آلية تطبيق سياسة توزيع الخبز باستخدام الكروت الذكية لضمان وصول الدعم الى مستحقيه، وأشار الى أنه تم إعداد 100 ألف بطاقة ذكية جاهزة للتوزيع وستستكمل الوزارة قريبا تجهيز باقي البطاقات المستهدفة بالتعاون مع وزارتي المالية والتنمية الإدارية، وذلك في اطار الخطة الموضوعة لهذا الأمر.

من جهة أخرى، تناول وزير التخطيط والتعاون الدولى بالشرح موقف تنفيذ الخطة الحكومية العاجلة لتنشيط الاقتصاد والتأسيس للعدالة الاجتماعية، حيث تمت الموافقة على المضي في استكمال المشروعات التي تم بالفعل بدء العمل فيها، وزيادة حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة الى مشاريع الخطة خلال العام المالي القادم بخمسة مليارات جنيه، خاصة وأن تلك المشروعات ذات أهمية كبير بالنسبة للمواطن.

حضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، والسادة وزراء التجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولى، والبترول، والتموين، والمالية.

أ ش أ