تأجيل امتحان العملي بالدبلومات الفنية لـ3 طلاب يقضون عقوبة بالسجن

وافق محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم علي تأجيل الامتحان العملي الذي كان مقررا له ( غدا الجمعة 6 يونيو ) لثلاثة من طلاب التعليم الفني الذين يقضون فترة عقوبة بالسجون وذلك إلي الموعد الذي تحدده جهات الأمن نظرا لأن الامتحانات العملية تؤدي بالمدارس وليس بالسجون التي أدي الطلاب امتحاناتهم النظرية داخل لجان خاصة بها .

وقد انتهت ( اليوم ) الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية ، وتستمر الامتحانات العملية حتي يوم 16 يونيو بالنسبة للتعليم الزراعي وحتي 25 يونيو للتعليم الصناعي والتعليم التجاري .