بالصور..رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح ثلاث معارض فنية بقصر ثقافة قنا

افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي ثلاث معارض فنيه لأساتذة كلية التربية النوعية قسم التربية الفنية حيث افتتح المعرض الاول للدكتور طلعت شحاتة رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بعنوان فى الذاكرة.

وتناول المعرض الأوضاع في مصر منذ عام 2011 حيث يعكس واقع الأحداث أبان تلك الفترة وتعرض الفنان لإشكالية الخامة حيث استخدم الأكاسيد مع ألوان الجواش والأحبار والقلم الجاف والباستيل الطباشيري على خامات الخشب والتوال والورق إلى جانب حرص الفنان على توثيق تلك الفترة مؤكداً على دور الفن التشكيلي كراصد للأحداث ومؤرخ لحقبة زمنية ستظل فارقة في مسيرة الأحداث في مصر .

أما المعرض الثانى للفنانة غادة عبد الرحيم أحمد المدرس المساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بقنا بعنوان (قنا في لوحة) و أكدت الفنانة علي أهمية الفن في الحفاظ علي الهوية الثقافية والتراث من خلال تناولها للوحدات الزخرفية المتنوعة عبر العصور المختلفة برؤية معاصرة وتعد هذه الوحدات بمثابة تراث فني وتاريخي يعبر عن حضارة أصيلة للبيئة (المصرية)

> اما المعرض الثالث فكان للدكتور بركات سعيد أستاذ مساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بعنوان عى جدران الخيال والذى اكد فيه على محاولة الابحار فى عالم الخيال من خلال الاعمال الفنية التى تنتمى للتصميم الزخرفى من خلال الوحدات الزخرفية التى يمكن ان تتلاحم فيما بينها .

حضر الافتتاح نواب رئيس الجامعة الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة للدراسات والبحوث والدكتور حفنى اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والبيئة والدكتور مصطفى على عميد كلية التربية النوعية بقنا ولفيف من المتخصصين فى مجال الفن التشكيلي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .