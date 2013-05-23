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خبراء يحذرون من انتقال "عدوى الانتحار" بين المراهقين

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خبراء يحذرون من انتقال "عدوى الانتحار" بين المراهقين خبراء يحذرون من انتقال "عدوى الانتحار" بين المراهقين
- كلما كبر المراهق كلما تراجع تأثير الأفكار الانتحارية عليه

كتب : أ ش أ منذ 11 دقيقة

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن الانتحار قد يكون مُعديا، خاصة بين المراهقين، وذلك وفقا لأحدث التقاريرالصادرة عن الجميعة الطبية الكندية.

حيث أظهرت الجمعية في أحدث تقاريرها أن الميول الانتحارية لدى البعض تؤثر على المحيطين به، خاصة بين المراهقين والشباب في مقتبل العمر.

كانت الأبحاث الطبية السابقة أشارت إلى أن المراهقين هم أكثر الفئات عرضة للإقدام على الانتحار في غضون عامين من إقدام أحد أصدقائهم أو معارف على هذه الجريمة أو يتعرضون للاضطرابات عقلية ونفسية.

وفي محاولة لتقييم هذه النظرية، حلّل الباحثون بيانات أكثر من 22 ألف متطوع تراوحت أعمارهم ما بين 12 إلى 17 عاما، حيث أشارت المتابعة إلى أن المراهقين الذين تراوحت أعمارهم مابين 12 و13 عاما ارتفعت بينهم بمعدل الخمسة أضعاف مخاطر الانتحار في أعقاب انتحار أحد أصدقائهم أو معارفهم.

كما كشفت الأبحاث أن كلما كبر المراهق كلما تراجع تأثير الأفكار الانتحارية عليه، حيث أوضح الباحثون أن المرحلة العمرية ما بين الرابعة عشرة والخامسة عشرة ممن تعرضوا للانتحار تصل إلى ثلاثة أضعاف بينهم لتتراجع إلى الضعفين بين المراهقين في المرحلة العمرية ما بين 16 و17 عاما.

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