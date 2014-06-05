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بالفيديو.. لجنة تعديل النواب: تقليل عدد أعضاء البرلمان استجابة للرئاسة

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بالفيديو.. لجنة تعديل النواب: تقليل عدد أعضاء البرلمان استجابة للرئاسة بالفيديو.. لجنة تعديل النواب: تقليل عدد أعضاء البرلمان استجابة للرئاسة

قال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم لجنة تعديل قانون الانتخابات، إن القوائم أصبحت مقسمة على 4 دوائر بدلاً من 8 دوائر وهذا بناء على طلب الأحزاب، حتى لا تكون المساحات الجغرافية ضيقة فيصعب عليها أنها تجد من الفئات الخاصة ما يناسب ليترشح على القوائم الخاصة بهم.

وأضاف فوزى، خلال مكالمة تليفونية مع الإعلامية إيمان عز الدين، على قناة "التحرير"، فى برنامج "بصراحة"، أن اللجنة كانت واضعة خطة لــ 8 دوائر و4 دوائر و3 دوائر، و4 دوائر حازت بالأغلبية.

وأشار إلى أن المقاعد فى كل دائرة ليست ثابتة فيوجد دوائر بها مقعدان وأخرى 3 وأخرى أقل وأخرى بها 4 فعلى حسب عدد السكان فى الدائرة.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء بتعديل عدد نواب البرلمان من 630 إلى 540، استجابة لرغبة رئاسية فى هذا الشأن بعد لقاء الرئيس عدلى منصور مع ممثلى بعض الأحزاب، حيث اقتنع الرئيس بأن كفاءة الوقت وفعالية المناقشات وخفض النفقات، تتطلب تقنينًا للعدد.

وأشار فوزى، إلى أن مجلس الوزراء أدخل قرارات أخرى مثل مزدوج الجنسية بمنعه من الترشح للبرلمان طالما ظل محتفظًا بالجنسية الأخرى، موضحًا أن مرتب عضو البرلمان يخضع للضرائب، ويخضع للحجوزات، وأن مجموع ما يتقاضاه نائب البرلمان لا يجب أن يزيد على الحد الأدنى للأجور.

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مصر 365

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