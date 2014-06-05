هيئة الاستثمار: الاستثمار الأجنبى بالعام المالى الجارى 2.8 مليار دولار

قال الدكتور حسين فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الأوضاع التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية أثرت سلبًا على الاستثمار فى البلاد، لافتًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى البلد عام 2012 بلغت 4 مليارات دولار، وتراجعت إلى 3 مليارات دولار فى العام التالى له.

وأشار خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، إلى أن نسبة الاستثمارات الأجنبية بلغت 2.8 مليار دولار فى منتصف العام المالى 2013 - 2014، لافتًا إلى أن الاستحقاق الثانى بالانتخابات الرئاسية سيتسبب فى جذب المستثمرين .