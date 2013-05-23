محافظ الإسماعيلية يستعرض إنجازات فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة

مقررة المجلس بالإسماعيلية: تعداد المحافظة بلغ حتى أبريل الماضي مليونا و125 ألف نسمة

كتب : إنجي هيبة منذ 51 دقيقة

أكد اللواء جمال إمبابي محافظ الإسماعيلية، ضرورة تضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للعمل على دعم العمل السكاني ورفع الخصائص السكانية للمحافظة، مع الأخذ في الاعتبار الاهتمام بتدقيق كافة البيانات الإحصائية والأرقام الخاصة بما يتعلق بالتعداد السكاني وأعداد ونسب المواليد والوفيات، والعمل على توفير كافة البيانات الإحصائية السكانية المؤكدة، وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملية تداول البيانات. جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ جلسة الاجتماع الدوري للمجلس القومي للسكان.

وخلال الاجتماع، استعرضت نشوى الطحاوي مقررة فرع المجلس بالإسماعيلية، تقريرا تفصيليا مصورا يتضمن المحتوى ربع السنوي عن الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية مارس 2013، وتقرير اللجنة العليا لضبط النمو السكاني بالإسماعيلية. وأشار التقرير إلى أن التعداد السكاني لمحافظة الإسماعيلية حتى أول أبريل من العام الجاري بلغ مليونا و125 ألفا و665 نسمة، وأن معدل النمو السكاني بالمحافظة 2.88%، وأن نسبة الحماية المحققة إلى الحماية المستهدفة على مستوى كافة الجهات المشاركة في خطة المحافظة لضبط النمو السكاني وتنظيم الأسرة بلغت 105.9% خلال هذا الربع السنوي.

وأضافت مقررة المجلس أن عدد الوحدات التي تقدم خدمات الأسرة على مستوى المحافظة وتوابعها تصل إلى 87 وحدة، علاوة على 199 رائدة ريفية، منهن 170 رائدة تابعة لمديرية الصحة و29 تابعة لمديرية التضامن الاجتماعي. وأشارت إلى أن الأنشطة الإعلامية بالخطة حققت نسبة 100% من المستهدف بمشاركة جميع الجهات، كما أن تقرير إنجازات المجلس خلال تلك الفترة تضمن تنفيذ تجربة رائدة جديدة قامت بها جمعية تنظيم الأسرة، وهي استهداف فئة لأول مرة بتنفيذ ندوتين بمدرسة الأمل للصم والبكم وضعاف السمع عن التثقيف الصحي، بالاستعانة بطبيبة مترجمة للغة الإشارة، وكان إجمالي الحاضرين 51 طالبا وطالبة.

وأوضحت الطحاوي أنه يتم التعاون والتنسيق مع شباب جمعية "صناع الحياة" والمجلس ومديرية الصحة، لتنظيم قافلة صحية خدمية بمنطقة الهيش بالقصاصين يوم الجمعة 24 مايو الجاري، بمقر مدرسة عمر بن الخطاب بالقرية، تضم نخبة كبيرة من أساتذة كلية الطب بجامعتي عين شمس والقاهرة، وتشمل 15 تخصصا طبيا، وتستهدف توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لنحو ثلاثة آلاف حالة من مواطني المنطقة.

وفي ختام الاجتماع أشاد محافظ الإسماعيلية بجهود كافة الجهات المشاركة في تنفيذ خطة فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة. حضر الاجتماع اللواء ماجد عبدالكريم السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد درهوس السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري العموم لمديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والأوقاف والشباب والرياضة.