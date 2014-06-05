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"الخارجية" تدين المشروعات الاستيطانية الإسرائيلية فى القدس والضفة

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"الخارجية" تدين المشروعات الاستيطانية الإسرائيلية فى القدس والضفة "الخارجية" تدين المشروعات الاستيطانية الإسرائيلية فى القدس والضفة

جددت وزارة الخارجية المصرية إدانتها القوية لكل الإجراءات الإسرائيلية التى تهدف إلى تغيير وضع الأراضى الفلسطينية المحتلة فى الضفة الغربية والقدس الشرقية لاسيما المشروعات الاستيطانية.

وقالت فى بيان لها اليوم إن هذه الإجراءات لا تتحدى القرارات الدولية والقانون الدولى واتفاقيات جنيف التى تؤكد عدم جواز إجراء تغييرات ديموغرافية وجغرافية فى الأراضى المحتلة وتتناقض معها نصًا وروحًا فحسب وإنما باتت تهدد وبشكل متزايد فرص تحقيق السلام الدائم والشامل والعادل وفى جوهره حل الدولتين.

وتابعت: "كما أن هذه الإجراءات تقوض أية محاولات لاستئناف العملية السلمية وتؤدى حتمًا إلى تراجع الثقة فى إمكانية التزام إسرائيل بما تتطلبه جهود تحقيق السلام".

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