محلب يستعرض إجراءات توفير الغاز الطبيعى ومنظومة الخبز الجديدة

عقدت اليوم اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولى، والبترول، والتموين، والمالية.

واستعرض محافظ البنك المركزى خلال الاجتماع الأوضاع الحالية لسوق الصرف فى مصر، حيث قدم شرحًا لسياسة البنك المركزى من أجل عودة الاستقرار لسوق صرف العملات الأجنبية وضبط معدلات التضخم، مؤكدًا أن تلك السياسة قد بدأت تؤتى ثمارها، حيث بدأ السوق بالفعل يشهد تراجعا ملحوظا فى أسعار تلك العملات مقابل العملة المحلية، وهو ما سيقضى على السوق الموازية خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، عرض وزير البترول برنامج الوزارة فى مجال توفير الغاز الطبيعى فى العديد من مناطق الجمهورية، وذلك فى إطار خطتها لمد الغاز الطبيعى إلى أكبر عدد من الوحدات السكنية بمختلف أنحاء البلاد، وقد تم الاتفاق على توفير التمويل اللازم المتبقى لتوصيل الغاز الطبيعى إلى عدد 800 ألف وحدة سكنية.

كما عرض وزير التموين آخر المستجدات فى آلية تطبيق سياسة توزيع الخبز باستخدام الكروت الذكية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وأشار إلى أنه تم إعداد 100 ألف بطاقة ذكية جاهزة للتوزيع، وستستكمل الوزارة قريبًا تجهيز باقى البطاقات المستهدفة بالتعاون مع وزارتى المالية والتنمية الإدارية، وذلك فى إطار الخطة الموضوعة لهذا الأمر.

ومن جهة أخرى، تناول وزير التخطيط والتعاون الدولى بالشرح موقف تنفيذ الخطة الحكومية العاجلة لتنشيط الاقتصاد والتأسيس للعدالة الاجتماعية، حيث تمت الموافقة على المضى فى استكمال المشروعات التى تم بالفعل بدء العمل فيها، وزيادة حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى مشاريع الخطة خلال العام المالى القادم بخمسة مليارات جنيه، خاصة أن تلك المشروعات ذات أهمية كبير بالنسبة للمواطن.