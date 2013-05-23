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انطلاق مشروع الخدمة العامة بجميع مراكز شباب الحامول بكفر الشيخ

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انطلاق مشروع الخدمة العامة بجميع مراكز شباب الحامول بكفر الشيخ انطلاق مشروع الخدمة العامة بجميع مراكز شباب الحامول بكفر الشيخ
في مجالات التشجير والنظافة العامة وطلاء الأعمدة الكهربائية وتجميل مداخل القرى

كتب : كرم القرشي منذ 43 دقيقة

قال علاء عيد مدير إدارة شباب والرياضة بالحامول بكفر الشيخ، إنه تم إطلاق مشروع الخدمة العامة بجميع مراكز الشباب التابعة للإدارة، وعددها 35 مركزا.

وأوضح عيد أن المشروع يشمل مجالات التشجير والنظافة العامة، وطلاء الأعمدة الكهربائية، وتجميل مداخل القرى، بالتنسيق مع الإدارات المحلية بالقرى والمدينة، وسيتم منح كل شاب مبلغ سبعة جنيهات بدل تغذية في اليوم. وأضاف أن جماعة "أصدقاء المرور" بمركز شباب الحلافي بدأت بالمشاركة في تنظيم المرور تحت رعاية اللواء أحمد بركات رئيس مدينة الحامول، الذي وعدهم بصرف حافز مادي عن طريق المحافظة.

وأكد مدير إدارة شباب والرياضة بالحامول أنه يتم الآن إعداد وتجهيز المعسكر الصيفي للشباب والطلائع بمصيف بلطيم، المزمع إقامته في الفترة من 17 أغسطس حتى 22 من ذات الشهر، للمتميزين في الأنشطة الشبابية بمراكز الشباب، مضيفا أن وزارة الدولة للشباب تنظم المهرجان الصيفي للأنشطة الرياضية في ألعاب كرة القدم واليد والطائرة والسلة والمصارعة والكاراتيه وتنس الطاولة والأنشطة الكشفية، بمراكز الشباب خلال فصل الصيف، وتتم الأعمال تحت رعاية أنس منصور وكيل المديرية للشباب، ومحمد عبدالمقصود مدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

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