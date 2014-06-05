ضبط موظف بحيازته مواد مخدرة بالوادي الجديد‎

ألقت قوات الأمن بالوادي الجديد‎ القبض على موظف بحيازته مواد مخدرة بإحدى قرى مركز الخارجة.

تلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغاً من اللواء طارق عجيز، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المحافظة يفيد بضبط موظف بأحد المساجد بحوزته مواد مخدرة , بأحدي قري مركز الخارجة وتبين قيام حملة امنية بقيادة بقيادة رئيس تحريات مباحث مديرية امن المحافظة و رئيس مباحث تنفيذ الأحكام, ومعاون مباحث قسم الخارجة حيث تمكنت من القبض علي ” محي . م . أ 40 سنة , عامل بمديرية الأوقاف , ومقيم قرية فلسطين جنوب مركز الخارجة وبحوزته 50 قرص مخدر بقصد الاتجار و210 جنيه وتحرر المحضر رقم 2714 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة.