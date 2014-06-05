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شكاوي من سوء توزيع الكهرباء بالسويس وانقطاع التيار لأوقات طويلة

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شكاوي من سوء توزيع الكهرباء بالسويس وانقطاع التيار لأوقات طويلة شكاوي من سوء توزيع الكهرباء بالسويس وانقطاع التيار لأوقات طويلة

محافظ السويس

تلقت غرفة عمليات ومكتب محافظ منوب بالديوان العام بالسويس اليوم وأمس عدد كبير من الشكاوى من قبل المواطنين يتضررون من سوء توزيع التيار الكهرباء باحياء المحافظة وانقطاعه لفترات تزيد عن الساعه وخاصة فى المصالح الحكومية الخدمية مثل مكاتب البريد وعدم تمكنهم من تقاضي أى اموال بسبب عدم وصول التيار الكهربائي لاجهزة الحاسب .
> وأكد المواطنين فى شكواهم أن هناك حالة من التذمر تنتاب الجميع بسبب كثرة انقطاع التيار فى السويس التى تقوم بتقديم وتغذية محافظات القناة والبحر الأحمر لوجود بداخلها أكبر 3 محطات لتوليد التيار الكهربائي فضلا أن قدرت السويس من الميجا وات هي الاقل على مستوي الجمهورية ومع ذلك هي أكثر المحافظات انقطاع للتيار .

طالب المواطنين من اللواء العربي السروي محافظ السويس التدخل لايجاد حل لانهاء هذه الازمة الحالية وعدم تكرارها خلال الأيام القادمة .

كانت شهدت أحياء محافظة السويس الخمسة امس واليوم انقطاع الكهرباء بشكل ملحوظ صباحا ومساء والامر الذى استمر بمعدل أكثر من ساعتان على فترات متقاربة خلال عدتت مرات فى اليوم الواحد.

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