بالصور..المرأة السوهاجية تتصدر المشهد فى احتفالات الأحزاب بفوز السيسى‎

تصدرت المراة السوهاجية المشهد فى احتفالات الأحزاب والقوى الشبابية والثورية الداعمة للرئيس السيسى خلال الانتخابات الرئاسية لتثبت دورها الهام فى الحياة السياسية خلال الفترة الماضية.

وكانت أحزاب المصريين الأحرار و الوفد وحزب الفرسان وحزب المؤتمر وحملة مستقبل وطن والحملة الشبابية لدعم المشير نظمت مساء اليوم احتفالية​ بميدان الثقافة بسوهاج ​ بمناسبة ​فوز المشير عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية، وتم دعوة حملة حزب الدستور وحملة حمدين صباحي لحضور الاحتفالية التي تضمن برنامجها “مزمار بلدي ، فرقة التنورة ، أغاني وطنية ، توزيع صور وأعلام والعديد من الفقرات الأخرى”، وبحضور حشد كبير من أبناء مختلف قرى ومدن ومراكز محافظة سوهاج.