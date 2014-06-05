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بالصور..المرأة السوهاجية تتصدر المشهد فى احتفالات الأحزاب بفوز السيسى‎

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بالصور..المرأة السوهاجية تتصدر المشهد فى احتفالات الأحزاب بفوز السيسى‎ بالصور..المرأة السوهاجية تتصدر المشهد فى احتفالات الأحزاب بفوز السيسى‎

المرأة السوهاجية تتصدر المشهد فى احتفالات الأحزاب بفوز السيسى

تصدرت المراة السوهاجية المشهد فى احتفالات الأحزاب والقوى الشبابية والثورية الداعمة للرئيس السيسى خلال الانتخابات الرئاسية لتثبت دورها الهام فى الحياة السياسية خلال الفترة الماضية.

وكانت أحزاب المصريين الأحرار و الوفد وحزب الفرسان وحزب المؤتمر وحملة مستقبل وطن والحملة الشبابية لدعم المشير نظمت مساء اليوم احتفالية​ بميدان الثقافة بسوهاج ​ بمناسبة ​فوز المشير عبد الفتاح بمنصب رئيس الجمهورية، وتم دعوة حملة حزب الدستور وحملة حمدين صباحي لحضور الاحتفالية التي تضمن برنامجها “مزمار بلدي ، فرقة التنورة ، أغاني وطنية ، توزيع صور وأعلام والعديد من الفقرات الأخرى”، وبحضور حشد كبير من أبناء مختلف قرى ومدن ومراكز محافظة سوهاج.

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