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هدوء بمعهد دمنهور الطبي بعد محاولة الأهالي الفتك بأحد قاتلي "أمين الشرطة"

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هدوء بمعهد دمنهور الطبي بعد محاولة الأهالي الفتك بأحد قاتلي "أمين الشرطة" هدوء بمعهد دمنهور الطبي بعد محاولة الأهالي الفتك بأحد قاتلي "أمين الشرطة"
منسق ائتلاف الشرطة ينفي مشاركة أي من الأمناء في اقتحام غرفة المتهم

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى منذ 35 دقيقة

قال الدكتور عبدالفتاح منيسي، نائب مدير معهد دمنهور الطبي، لـ"الوطن"، إن الأوضاع هادئة وعادية بالمعهد، في أعقاب محاولة بعض أهالي وأقارب أمين الشرطة حسن عبدالجيد حسن سلطان، 35 سنة، من قوة إدارة شرطة النجدة بالبحيرة، اقتحام الغرفة التي يرقد بها أحد المتهمين، للفتك به انتقاما لمقتل ابنهم اليوم، خلال مطاردة أمنية من قوات الأمن لثلاثة مسلحين بسيارة مسروقة بالطريق الزراعي السريع بدمنهور.

وأشار نائب مدير معهد دمنهور الطبي، إلى أنه تمت السيطرة على الموقف من جانب قوات الأمن المتواجدة لحراسة المتهم بالمعهد، وأمكن إقناع الأهالي بأن يأخذ القانون مجراه، مؤكدا عدم حدوث أي تلفيات بالمعهد.

من جانبه، نفى صبري سليمان، منسق ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالمحافظة، لـ"الوطن"، محاولة أي من أمناء وأفراد الشرطة اقتحام غرفة أحد المتهمين بقتل زميلهم بمعهد دمنهور الطبي، مشددا على أن ما نُشر في هذا الشأن غير صحيح بالمرة.

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