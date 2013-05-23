النور والدعوة السلفية يبحثان سبل تنمية سيناء في لقاء بالعريش

كتب : محمد كامل وسعيد حجازي منذ 33 دقيقة

يعقد حزب النور والدعوة السلفية، اليوم، اجتماعا بمدينة العريش لبحث سبل تطوير وتنمية سيناء برئاسة المهندس طارق الدسوقي، الأمين المساعد للحزب.

ويشارك في اللقاء الدكتور محمد إبراهيم منصور، الأمين المساعد لحزب النور، بالإضافة لعدد من قيادات الحزب والدعوة السلفية بمحافظة شمال سيناء، من بينهم كمال الأهتم، القائم بأعمال أمين الحزب بشمال سيناء، والدكتور مصطفى عبدالرحمن، سكرتير الجمعية العمومية للحزب، وإيهاب عمر، عضو الهيئة العليا للحزب، والشيخ أسامة المصري، مسؤول الدعوة السلفية بشمال سيناء، والشيخ علي موسى والشيخ سلامة حسان، نائبا رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية.