بدء الجولة الجديدة من المفاوضات الفنية بين طهران ومجموعة 5+ا

أفادت وكالة أنباء /آرنا/ الإيرانية ببدء جولة جديدة من المفاوضات الفنية بين خبراء إيران و خبراء مجموعة ۵+۱ في فيينا .

> وذكرت الوكالة الإيرانية اليوم /الخميس/ – أن الوفد الإيراني يترأسه المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي في وزارة الخارجية الإيرانية حميد بعيدي نجاد ، فيما يترأس وفد مجموعة ۵+۱ مساعد المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،استيفان كلمنت.

> وكان بعيدي نجاد قد أعلن في وقت سابق أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة ۵+۱ على مستوي الخبراء ستجرى خلال يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي تزامنا مع عقد اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

> وأشار إلى الجانبين سيجريان مفاوضات بشان مختلف المواضيع الفنية خلال هذه الجولة من المفاوضات وقال : إن الهدف من الاجتماع هو دراسة تفاصيل القضايا الفنية بهدف الوصول إلي حلول فنية ، لافتا إلي الجانبين سيبذلان مساعيهما للتوصل إلي حل لتقريب وجهات نظر الوفود المفاوضة ، مبينا في الوقت نفسه أن القرار النهائي سيخذ علي الصعيد السياسي.

> ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الإوروبي كاثرين اشتون الجولة المقبلة من المفاوضات يوم 16 من الشهر الجاري في فيينا.

أ ش أ