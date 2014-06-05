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بدء الجولة الجديدة من المفاوضات الفنية بين طهران ومجموعة 5+ا

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بدء الجولة الجديدة من المفاوضات الفنية بين طهران ومجموعة 5+ا بدء الجولة الجديدة من المفاوضات الفنية بين طهران ومجموعة 5+ا

أفادت وكالة أنباء /آرنا/ الإيرانية ببدء جولة جديدة من المفاوضات الفنية بين خبراء إيران و خبراء مجموعة ۵+۱ في فيينا .
> وذكرت الوكالة الإيرانية اليوم /الخميس/ – أن الوفد الإيراني يترأسه المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي في وزارة الخارجية الإيرانية حميد بعيدي نجاد ، فيما يترأس وفد مجموعة ۵+۱ مساعد المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،استيفان كلمنت.
> وكان بعيدي نجاد قد أعلن في وقت سابق أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة ۵+۱ على مستوي الخبراء ستجرى خلال يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي تزامنا مع عقد اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
> وأشار إلى الجانبين سيجريان مفاوضات بشان مختلف المواضيع الفنية خلال هذه الجولة من المفاوضات وقال : إن الهدف من الاجتماع هو دراسة تفاصيل القضايا الفنية بهدف الوصول إلي حلول فنية ، لافتا إلي الجانبين سيبذلان مساعيهما للتوصل إلي حل لتقريب وجهات نظر الوفود المفاوضة ، مبينا في الوقت نفسه أن القرار النهائي سيخذ علي الصعيد السياسي.
> ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الإوروبي كاثرين اشتون الجولة المقبلة من المفاوضات يوم 16 من الشهر الجاري في فيينا.

أ ش أ

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